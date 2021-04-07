Заседание контактной группы по Донбассу закончилось. В РФ заявляют, что безрезультатно

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"Сегодняшнее заседание контактной группы было инициировано именно Киевом. У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мероприятий. Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно", - отметил он, добавив, что вместо украинскими представителями "были сделаны попытки снова выхолостить и исказить указанные меры".

Детали

По словам Грызлова, "конструктивные, конкретные предложения Донбасса по привлечению механизма верификации нарушений были заблокированы без какой-либо аргументации". Он выразил надежду на то, что Вооруженные силы Украины будут выполнять приказы, продекларированные в заявлении, которое опубликовано на сайте украинского министерства обороны.

Грызлов отметил, что украинская сторона через восемь месяцев сделала первый шаг к соблюдению режима прекращения огня. "Украина публично заявила о своей приверженности мерам по прекращению огня без каких бы то ни было ошибок и интерпретаций. Мы приветствуем, что заявление Украины действительно соответствует дополнительным мерам и из него четко видно, что огонь может открываться только по приказу руководства Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Донбасса", - сказал он.

При этом предупреждение и верификация возможных нарушений должны происходить "во время двустороннего взаимодействия Донбасса и Украины", подчеркнул Грызлов.

Добавим

Экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было назначено сегодня на 15:00 в онлайн-формате. В повестке дня, в частности, - возвращение к полному и всеобъемлющему соблюдению режима прекращения огня.

Что было раньше

Арестович сообщал, что украинская сторона созывает экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу для обсуждения вопроса безопасности.

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Как следствие, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировала экстренное внеочередное заседание ТКГ.