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Екстрене засідання ТКГ призначено на 15 годину: що у порядку денному

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Екстрене засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі призначено сьогодні на 15:00 в онлайн-форматі. У порядку денному, зокрема, - повернення до повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню. Про це УНН сказав радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

Деталі

Так, Арестович підтвердив, що на сьогодні о 15:00 призначене екстрене засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

"(На порядку денному - ред.) повернення до повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню", - додав він.

Що було раніше

Арестович повідомляв, що українська сторона скликає екстрене засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу для обговорення безпекового питання.

Доповнення

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 

Як наслідок, українська сторона у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі ініціювала екстрене позачергове засідання ТКГ.

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