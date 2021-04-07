Екстрене засідання ТКГ призначено на 15 годину: що у порядку денному

Деталі

Так, Арестович підтвердив, що на сьогодні о 15:00 призначене екстрене засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

"(На порядку денному - ред.) повернення до повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню", - додав він.

Що було раніше

Арестович повідомляв, що українська сторона скликає екстрене засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу для обговорення безпекового питання.

Доповнення

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Як наслідок, українська сторона у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі ініціювала екстрене позачергове засідання ТКГ.