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Экстренное заседание ТКГ назначено на 15 часов: что в повестке дня

Экстренное заседание ТКГ назначено на 15 часов: что в повестке дня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе назначено сегодня на 15:00 в онлайн-формате. В повестке дня, в частности, - возвращение к полному и всеобъемлющему соблюдению режима прекращения огня. Об этом УНН сказал советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Детали

Так, Арестович подтвердил, что сегодня в 15:00 назначено экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

"(В повестке дня - ред.) возврат к полному и всеобъемлющему соблюдению режима прекращения огня", - добавил он.

Что было ранее

Арестович сообщал, что украинская сторона созывает экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу для обсуждения вопроса с безопасностью.

Дополнение

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Как следствие, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировала экстренное внеочередное заседание ТКГ.

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