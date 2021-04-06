Україна ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ

Україна ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Українська сторона у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ. Про це йдеться в повідомленні пресслужби української делегації, передає УНН.
Деталі
В українській делегації заявили, що з моменту минулого засідання 30 березня внаслідок обстрілу позицій Збройних Сил України був поранений мирний житель Красногорівки Донецької області. Крім того, в результаті прицільного вогню противника загинули три військовослужбовці ЗСУ, ще чотири отримали бойові поранення і травми.
Ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі безпрецедентного посилення угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України і войовничої риторики представників ТОРДЛОУ викликають глибоку стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів, зазначили в делегації.
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“Виходячи з цього, керуючись пунктом 4 Доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року за підсумками консультацій ТКГ від 29 вересня 2015 року Глава Української делегації Л.Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу України про скликання екстреної зустрічі Тристоронньої контактної групи для обговорення питань щодо негайного вжиття рішучих заходів з відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого виконання домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року”, — йдеться в повідомленні пресслужби.
Що було раніше
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. Лише за минулу добу, 5 квітня, у районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню і вбили двох українських військових.
Доповнення
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що уздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.
Хомчак попередив, що в цілому “очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави”.
Раніше стурбованість у зв’язку зі зосередженням російський сил біля кордонів України висловили Німеччина і Франція.