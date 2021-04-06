ООС: зафіксували 7 обстрілів, двоє військових загинули

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів Авдіївка, Лебединське та Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки – зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям.

Реакція української сторони

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК повідомляє про активне розповсюдження окупантами неправдивої інформації та відвертих фейків, метою яких є дискредитація Збройних Сил України. Інформуємо, що Збройні Сили незмінно дотримуються режиму припинення вогню та раніше досягнутих домовленостей.

У свою чергу проросійські найманці продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій.

5 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт, поблизу населеного пункту КАЛИНІВКА, Донецької області, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди у напрямку позицій Збройних Сил України.Того ж дня, проводилися інженерні роботи у напрямку передових позицій українських захисників у районі Донецького аеропорту.Про факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Нагадаємо

Бойовики на Донбасі здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Під час обстрілу біля Авдіївки був смертельно поранений український військовий. Другий військовослужбовець загинув від ворожого вогню поблизу пункту Золоте-4.