Друга втрата за добу: на Луганщині вбили українського військового

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Внаслідок ворожого вогню 5 квітня неподалік пункту Золоте-4 на Луганщині військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

Деталі

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї позицій українських захисників, неподалік пункту Золоте-4, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям.
Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо

Бойовики на Донбасі здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Під час обстрілу біля Авдіївки був смертельно поранений український військовий. 5 квітня бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Новоолександрівки.

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