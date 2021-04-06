Вторая потеря за сутки: в Луганской области убили украинского военного
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Вследствие вражеского огня 5 апреля неподалеку пункта Золотое-4 на Луганщине военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-служб оперативно-тактической группировки “Север”.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия позиций украинских защитников, недалеко пункта Золотое-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.
Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
Напомним
Боевики в Донбассе осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Во время обстрела у Авдеевки был смертельно ранен украинский военный. 5 апреля боевики открывали огонь из стрелкового оружия у Новоалександровки.