Вторая потеря за сутки: в Луганской области убили украинского военного

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 1998 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 10870 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Вследствие вражеского огня 5 апреля неподалеку пункта Золотое-4 на Луганщине военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-служб оперативно-тактической группировки “Север”.

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия позиций украинских защитников, недалеко пункта Золотое-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним

Боевики в Донбассе осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Во время обстрела у Авдеевки был смертельно ранен украинский военный. 5 апреля боевики открывали огонь из стрелкового оружия у Новоалександровки.

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