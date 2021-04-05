Бойовики на Донбасі смертельно поранили військового

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Бойовики на Донбасі здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Під час обстрілу біля Авдіївки був смертельно поранений український військовий, передає УНН із посиланням на оперативно-тактичне угрупування "Північ" у Facebook. 

Деталі

За даними "Півночі", збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів позицій українських захисників, неподалік Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Цитата

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. На жаль, попри намагання лікарів, врятувати життя українського захисника не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

На місці події працюють представники Військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо

4 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.

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