ООС: бойовики 1 раз порушили “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Протягом минулої доби, 4 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Про це пише УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
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Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік населеного пункту Південне, противник відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Від початку поточної доби, 5 квітня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
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