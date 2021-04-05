ООС: бойовики 1 раз порушили “режим тиші”

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Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік населеного пункту Південне, противник відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Від початку поточної доби, 5 квітня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо

На Донбасі під час проходження військової служби в зоні проведення ООС загинув волинянин Андрій Горлатий, інформують у Волинській ОДА.