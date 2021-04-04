На Донбасі бойовики застрелили волинянина

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“Андрій Васильович Горлатий, 1976 р.н. — молодший сержант, ст.механік-водій загинув сьогодні, 4 квітня, через вогнепальне поранення у голову. До призову на контракт у січні 2018 року проживав у м.Луцьк. Розлучений, ростуть два сина Максим і Павло. В Луцьку ще проживають мати та сестра”, — йдеться у дописі на сторінці ОДА.

В облдержадміністрації повідомляють, що ховатимуть бійців, імовірно, на Волині. Однак дата прибуття тіл ще не відома.

Нагадаємо

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом минулої доби, 3 квітня, було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федераці, є загиблий.