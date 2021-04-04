На Донбасі бойовики застрелили волинянина

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19:01 • 17422 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 106805 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 134679 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 114211 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. На Донбасі під час проходження військової служби в зоні проведення ООС загинув волинянин Андрій Горлатий. Про це пише УНН з посиланням на Волинську ОДА.

Цитата

“Андрій Васильович Горлатий, 1976 р.н. — молодший сержант, ст.механік-водій загинув сьогодні, 4 квітня, через вогнепальне поранення у голову. До призову на контракт у січні 2018 року проживав у м.Луцьк. Розлучений, ростуть два сина Максим і Павло. В Луцьку ще проживають мати та сестра”, — йдеться у дописі на сторінці ОДА.

В облдержадміністрації повідомляють, що ховатимуть бійців, імовірно, на Волині. Однак дата прибуття тіл ще не відома.

Нагадаємо

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом минулої доби, 3 квітня, було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федераці, є загиблий.

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