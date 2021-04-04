На Донбассе боевики застрелили жителя Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. На Донбассе во время прохождения военной службы в зоне проведения ООС погиб житель Волыни Андрей Горластый. Об этом пишет УНН со ссылкой на Волынскую ОГА.
Цитата
“Андрей Васильевич Горластый, 1976 г.р. — младший сержант, ст.механик-водитель погиб сегодня, 4 апреля, через огнестрельное ранение в голову. До призыва на контракт в января 2018 года проживал в г. Луцк. Разведен, растут два сына Максим и Павел. В Луцке еще проживают мать и сестра”, - говорится в заметке на странице ОГА.
В облгосадминистрации сообщают, что хоронить бойцов, вероятно, на Волыни. Однако дата прибытия тел еще не известна.
Напомним
Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 3 апреля, было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федераций, есть погибший.