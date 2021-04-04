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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 27904 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 43199 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 103740 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 139852 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192923 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192212 просмотра

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2 марта, 18:35 • 277489 просмотра

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На Донбассе боевики застрелили жителя Волыни

На Донбассе боевики застрелили жителя Волыни

Киев  •  УНН

 • 27574 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. На Донбассе во время прохождения военной службы в зоне проведения ООС погиб житель Волыни Андрей Горластый. Об этом пишет УНН со ссылкой на Волынскую ОГА.

Цитата

“Андрей Васильевич Горластый, 1976 г.р. — младший сержант, ст.механик-водитель погиб сегодня, 4 апреля, через огнестрельное ранение в голову. До призыва на контракт в января 2018 года проживал в г. Луцк. Разведен, растут два сына Максим и Павел. В Луцке еще проживают мать и сестра”, - говорится в заметке на странице ОГА.

В облгосадминистрации сообщают, что хоронить бойцов, вероятно, на Волыни. Однако дата прибытия тел еще не известна.

Напомним

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 3 апреля, было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федераций, есть погибший.

Украинские Национальные Новости

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