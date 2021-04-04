ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є загиблий

Деталі
В районі оперативно-тактичного угруповання “Схід” неподалік населеного пункту Піски, російські окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а неподалік селища Гнутове — з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу населених пунктів Авдіївка, Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.
Минулої доби, неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої в наслідок якого, бойове травмування несумісне з життям отримав військовослужбовець Об’єднаних сил.
“Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, — повідомили у штабі.
Реакція української сторони
“Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ”, — повідомили військові.
Ситуація від початку доби
“Станом на 7 годину ранку, 4 квітня, обстановка в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. З боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, — резюмували у штабі.
Доповнення
Останній часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що вздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.
Також Хомчак заявив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді, як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.
Кремль прокоментував переміщення військ біля кордону України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.