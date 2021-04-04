ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є загиблий

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Останній часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що вздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.

Також Хомчак заявив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді, як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.

Кремль прокоментував переміщення військ біля кордону України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.