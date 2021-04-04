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ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший

ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший

Киев  •  УНН

 • 19583 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 3 апреля, было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Детали

В районе оперативно-тактической группировки “Восток” недалеко от населенного пункта Пески, российские оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а недалеко от поселка Гнутово — из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Широкино и Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

За прошедшие сутки, недалеко от населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве в результате которого, боевое травмирования несовместимо с жизнью получил военнослужащий Объединенных сил.

“Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника”, — сообщили в штабе.

Реакция украинской стороны

“О всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ”, — сообщили военные.

Ситуация с начала суток

“По состоянию на 7 часов утра, 4 апреля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, — резюмировали в штабе.

Дополнение

Последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Также Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу, как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Кремль прокомментировал перемещения войск у границы Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

В свою очередь Германия и Франция выразили обеспокоенность ростом числа военных РФ у границ Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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