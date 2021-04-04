Німеччина і Франція стурбовані зростанням числа військових РФ біля кордонів України

Цитата

“Ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією, особливо, за пересуваннями російських військ і закликаємо сторони до стриманості і негайної деескалації”, — йдеться в заяві.

Деталі

Берлін і Париж також вказали на “зростаюче число порушень перемир’я” після стабілізації ситуації в Донбасі з середини минулого року. А також наголосили на необхідності дотримуватися “суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах”.