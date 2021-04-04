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Німеччина і Франція стурбовані зростанням числа військових РФ біля кордонів України

Німеччина і Франція стурбовані зростанням числа військових РФ біля кордонів України

Київ • УНН

 • 39862 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Німеччина і Франція стурбовані зростанням напруженості на сході України через наближення військових Російської Федерації до українських кордонів. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюднені на сайті Міністерства закордонних справ ФРН, передає УНН.

Цитата

“Ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією, особливо, за пересуваннями російських військ і закликаємо сторони до стриманості і негайної деескалації”, — йдеться в заяві.

Деталі

Берлін і Париж також вказали на “зростаюче число порушень перемир’я” після стабілізації ситуації в Донбасі з середини минулого року. А також наголосили на необхідності дотримуватися “суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах”.

Доповнення

Останній часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що вздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.

Також Хомчак заявив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді, як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.

Кремль прокоментував переміщення військ біля кордону України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

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