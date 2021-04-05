ООС: боевики 1 раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 4 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Детали
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко от населенного пункта Южное, противник открывал огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
С начала текущих суток, 5 апреля, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Напомним
На Донбассе во время прохождения военной службы в зоне проведения ООС погиб Волынь Андрей Горластый, информируют в Волынской ОГА.