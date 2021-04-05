Боевики на Донбассе смертельно ранили военного
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Боевики на Донбассе осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Во время обстрела у Авдеевки был смертельно ранен украинский военный, передает УНН со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Север" в Facebook.
Детали
По данным "Севера", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиций украинских защитников, неподалеку Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Цитата
"В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на старания врачей, спасти жизнь украинского защитника не удалось", - говорится в сообщении.
Добавим
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.
На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
На месте происшествия работают представители Военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
Напомним
4 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.