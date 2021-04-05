ООС: бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Новоолександрівки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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"З початку цієї доби зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Новоолександрівка ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Як наголосили в пресцентрі, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 133 вибухонебезпечних предмети.
"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
4 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.