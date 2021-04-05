ООС: бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Новоолександрівки

Цитата:

"З початку цієї доби зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.

Деталі

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Новоолександрівка ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Як наголосили в пресцентрі, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.



В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 133 вибухонебезпечних предмети.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення

4 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.