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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 33471 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 50101 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 104989 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 140958 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193606 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192521 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 278077 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157795 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: зафиксировано 7 обстрелов, двое военных погибли

ООС: зафиксировано 7 обстрелов, двое военных погибли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня и убили двух украинских военных. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Детали

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Лебединский и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, вблизи населенного пункта Золотое-4 захватчики обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Новоалександровки — из стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.

Реакция украинской стороны

На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь. Украинская сторона СЦКК сообщает об активном распространении оккупантами ложной информации и откровенных фейков, целью которых является дискредитация Вооруженных Сил Украины. Информируем, что Вооруженные Силы неизменно придерживаются режима прекращения огня и ранее достигнутых договоренностей.

В свою очередь пророссийские наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций.

5 апреля зафиксировано проведение инженерных работ, вблизи населенного пункта Калиновка, Донецкой области, где представители вооруженных формирований Российской Федерации обустраивали новые оборонительные сооружения в направлении позиций вооруженных сил Украини.Того же день, проводились инженерные работы в направлении передовых позиций украинских защитников в районе Донецкого аэропорта. о фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Напомним

Боевики в Донбассе осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Во время обстрела у Авдеевки был смертельно ранен украинский военный. Второй военнослужащий погиб от вражеского огня вблизи пункта Золотое-4.

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