Перше і головне питання екстреного засідання ТКГ буде безпековим - Арестович

За даними радника, станом на 14:30 українська делегація ще не отримала підтвердження щодо засідання від жодної сторін, продовжуються консультації. Якщо ж засідання збереться, скоріш за все це відбудеться завтра, 7 квітня.

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Так, на зауваження УНН про те, що Україна тиждень тому вже висувала пропозиції забезпечити з 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню на Донбасі, співрозмовник зазначив, що “ми їх знову висунемо, ці пропозиції”.

“Перше і найголовніше питання буде безпекове. Решта буде на черговому засіданні наступного вівторка - в середу, за тиждень”, — сказав він.

Деталі

На запитання про те, чи це буде варіант, подібний до запропонованого 31 березня, чи “Великоднє перемир’я”, Арестович зазначив, що українська сторона “може запропонувати і так, і так”.

“Наше завдання — зупинити стрілянину і залишитись на політико-дипломатичному шляху. Зранку двоє загиблих і один поранений сьогодні... У нас план завжди один і той самий — виконання нормандських і мінських угод, зокрема, режиму припинення вогню, який діє з 27 липня 2020 року. Ми хочемо, щоб вони повернулись до виконання цього”, — сказав він.

Радник української делегації підтвердив також, що сторони порушать також і питання повідомлення щодо загибелі дитини нібито внаслідок дій ЗСУ, яке активно просувають росіяни і їх ставленики в ОРДЛО.

“Це питання стосується питання припинення вогню, адже російська сторона стверджує, що дитина загинула внаслідок дій ЗСУ. А ми кажемо, внаслідок того, що Росія мінує і розкидує боєприпаси на окупованих територіях України. Це питання, які варто обговорити”, — заявив Арестович.

Коментуючи цю ситуацію, він відзначив, що Росія проводить стратегічну кампанію з дезінформації, яка має на меті три основні наративи: “Перший — Україна хоче війни на Донбасі, накопичує війська. Друге — Україна вбиває мирних мешканців. Третє — Захід у цьому підтримує Україну. Вона це робить для того, щоб створити військову істерію і примусити Захід до перемовин. Тому що Байден на початку березня дав зрозуміти, що він не хоче розмовляти з Росією”, — вважає радник з інформаційної політики української делегації.

Що було раніше

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. Лише за минулу добу, 5 квітня, у районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню і вбили двох українських військових.

Як наслідок, українська сторона у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі сьогодні ініціювала екстрене позачергове засідання ТКГ.