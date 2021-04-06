Первый и главный вопрос экстренного заседания ТКГ будет по безопасности - Арестович

По данным советника, по состоянию на 14:30 украинская делегация еще не получила подтверждения о заседании ни от одной сторон, продолжаются консультации. Если же заседание соберется, скорее всего это произойдет завтра, 7 апреля.

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Так, на замечание УНН о том, что Украина неделю назад уже выдвигала предложения обеспечить с 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня на Донбассе, собеседник отметил, что "мы их снова выдвинем, эти предложения".

"Первый и самый главный вопрос будет по безопасности. Остальное будет на очередном заседании в следующий вторник - в среду, через неделю", - сказал он.

Детали

На вопрос о том, будет ли это вариант, подобный предложенному 31 марта, или "Пасхальное перемирие", Арестович отметил, что украинская сторона "может предложить и так, и так".

"Наша задача - остановить стрельбу и остаться на политико-дипломатическом пути. Утром двое погибших и один раненый сегодня... У нас план всегда один и тот же - выполнение нормандских и минских соглашений, режима прекращения огня, который действует с 27 июля 2020 года. Мы хотим, чтобы они вернулись к выполнению этого", - сказал он.

Советник украинской делегации подтвердил также, что стороны поднимут также и вопрос сообщения о гибели ребенка якобы в результате действий ВСУ, которое активно продвигают россияне и их ставленники в ОРДЛО.

"Этот вопрос касается вопроса прекращения огня, ведь российская сторона утверждает, что ребенок погиб в результате действий ВСУ. А мы говорим, вследствие того, что Россия минирует и разбрасывает боеприпасы на оккупированных территориях Украины. Это вопросы, которые стоит обсудить", - заявил Арестович.

Комментируя эту ситуацию, он отметил, что Россия проводит стратегическую кампанию по дезинформации, которая имеет целью три основных нарратива: "Первый - Украина хочет войны на Донбассе, накапливает войска. Второй - Украина убивает мирных жителей. Третий - Запад в этом поддерживает Украину. Она это делает для того, чтобы создать военную истерию и принудить Запад к переговорам. Потому что Байден в начале марта дал понять, что он не хочет разговаривать с Россией", - считает советник по информационной политике украинской делегации.

Что было ранее

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. Только за минувшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня и убили двух украинских военных.

Как следствие, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня инициировала экстренное внеочередное заседание ТКГ.