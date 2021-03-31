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Кравчук у ТКГ запропонував повернутись до припинення вогню з 1 квітня: Росія відмовила

Кравчук у ТКГ запропонував повернутись до припинення вогню з 1 квітня: Росія відмовила

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на сьогоднішньому засіданні запропонував забезпечити з 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню на Донбасі. Ініціативу підтримала ОБСЄ, однак пропозиція не знайшла підтримки з боку російської делагації, передає УНН з посиланням на заяву пресслужби української делегації.

Цитата:

"...Не розумію, чому Російська делегація не вважає за необхідне зосередитися на збереженні життя людей", - цитує пресслужба Кравчука.

Деталі

Повідомляється, що сьогоднішне загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій розпочалось із пропозиції Кравчука забезпечити з 00:00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню, грубе порушення якого російською стороною минулого тижня забрало життя чотирьох українських військовослужбовців.

Цю пропозицію підтримали Спецпредставник Глави ОБСЄ Хайді Ґрау та координатор Підгрупи з безпеки Глава СММ ОБСЄ Посол Халід Чевік.

Зокрема, Чевік запропонував прийняти спільну узгоджену заяву ТКГ, в якій підтвердити прагнення сторін посилити режим припинення вогню та врятувати життя цивільних осіб та військового персоналу.

"Таким чином, двоє з трьох представників ТКГ внесли конкретні пропозиції щодо забезпечення повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню. На жаль, ані пропозиція Л.Кравчука, ані представників ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делагації. Це відбулося, незважаючи на відповідні заяви лідерів ФРН та Франції, в яких вони вчора підкреслили необхідність дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі", - заявили в українській делегації.

Контекст

У п’ятницю бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців, четверо бійців загинули та ще двох поранено.

Після цього Президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів “нормандської четвірки” із закликом зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Вже цього тижня лідери "норманді" провели розмову, але без Зеленського. За підсумками Російська сторона звинуватила Україну у провокаціях та ескалації збройного протистояння у зоні ООС та у відмові від “виконання узгоджених в липні 2020 року в Контактної групи “Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню”.

Зі свого боку Меркель і Макрон закликали провести переговори в “нормандському форматі”.

Українські Національні Новини

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