ООС: бойовики двічі відкривали вогонь, четверо бійців загинули та ще двох поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики два рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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"Від початку цієї доби, 26 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У тому ж напрямку, у передмісті селища Майорськ, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.
Як наголосили в пресцентрі, на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. За поточну добу сапери ДСНС України розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 175 вибухонебезпечних предметів.
"Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
25 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.