ООС: бойовики 8 разів порушували “режим тиші”

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Протягом минулої доби, 25 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Про це пише УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Деталі

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ”, поблизу селища Світлодарськ, окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників з ручних та станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Позиції наших захисників поруч населеного пункту Майорськ, окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В межах відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”, неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціям захисників України з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного, противник відкривав вогонь у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо

На Донеччині повідомили про підозру директорці підприємства, яке забезпечувало спецодягом бойовиків.

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