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На Донеччині повідомили про підозру директорці підприємства, яке забезпечувало спецодягом бойовиків

На Донеччині повідомили про підозру директорці підприємства, яке забезпечувало спецодягом бойовиків

Київ • УНН

 • 20276 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Правоохоронці заочно повідомили про підозру у фінансуванні тероризму директорові підприємства, яке забезпечувало спецодягом членів підконтрольних Росії незаконних збройних формувань на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, пише УНН.

Цитата

"Під час досудового розслідування встановлено, що директор одного з приватних підприємств, яке розташоване в м. Донецьку, з 2019 року укладала договори про закупівлю тканин для пошиття форменого одягу для силових і збройних підрозділів, що входять до складу НЗФ РФ", - повідомляють у прокуратурі.

Деталі

48-річна підприємниця живе на території тимчасово окупованого Донецька.

У прокуратурі зазначають, що підозрювана організовувала та виконувала замовлення представників так званого силового блоку "ДНР" на виготовлення та постачання форменого та спеціального одягу, знаків розрізнення та шевронів, здійснювала сплату грошових коштів у вигляді так званих податків і зборів до псевдобюджету "ДНР", забезпечуючи тим самим фінансування бойовиків.

"Зазначене підприємство забезпечувало одягом працівників "МНС ДНР", "Міністерства внутрішніх справ ДНР", "Міністерства державної безпеки ДНР", "Генеральної прокуратури ДНР", "Міністерства юстиції ДНР", "Адміністрації Глави ДНР", - резюмують правоохоронці.

Досудове розслідування триває.

Додамо

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента, який працював на “спецслужбу” терористичної організації “ДНР”.

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