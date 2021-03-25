На Донеччині повідомили про підозру директорці підприємства, яке забезпечувало спецодягом бойовиків

Цитата

"Під час досудового розслідування встановлено, що директор одного з приватних підприємств, яке розташоване в м. Донецьку, з 2019 року укладала договори про закупівлю тканин для пошиття форменого одягу для силових і збройних підрозділів, що входять до складу НЗФ РФ", - повідомляють у прокуратурі.

Деталі

48-річна підприємниця живе на території тимчасово окупованого Донецька.

У прокуратурі зазначають, що підозрювана організовувала та виконувала замовлення представників так званого силового блоку "ДНР" на виготовлення та постачання форменого та спеціального одягу, знаків розрізнення та шевронів, здійснювала сплату грошових коштів у вигляді так званих податків і зборів до псевдобюджету "ДНР", забезпечуючи тим самим фінансування бойовиків.

"Зазначене підприємство забезпечувало одягом працівників "МНС ДНР", "Міністерства внутрішніх справ ДНР", "Міністерства державної безпеки ДНР", "Генеральної прокуратури ДНР", "Міністерства юстиції ДНР", "Адміністрації Глави ДНР", - резюмують правоохоронці.

Досудове розслідування триває.

Додамо

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента, який працював на “спецслужбу” терористичної організації “ДНР”.