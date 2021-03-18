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СБУ затримала агента, який працював на "спецслужбу" терористичної організації "ДНР"

СБУ затримала агента, який працював на "спецслужбу" терористичної організації "ДНР"

Київ • УНН

 • 12629 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента, який працював на “спецслужбу” терористичної організації “ДНР”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

Цитата

“Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі агента так званої „МДБ ДНР“, яка позиціонує себе як „спецслужба“ терористів. Зловмисник збирав розвідувальну інформацію про українські військові підрозділи, що дислоковані на території регіону”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за попередньою версією слідства, мешканець тимчасово непідконтрольної українській владі території Донеччини був завербований ватажками незаконних збройних формувань. За завданням представників так званої “МДБ ДНР” його було направлено до Дніпропетровської області для збору розвідувальної інформації. Зловмисників, насамперед, цікавили відомості про особовий склад і військову техніку підрозділів Збройних Сил України.

“Для отримання розвідданих, „куратори“ відпрацювали інформатору закриті канали зв’язку, у тому числі для відправлення електронних повідомлень”, — зазначається в повідомленні.

Так, для переміщення територією регіону і ведення зовнішнього спостереження зловмисник використовував власний автотранспорт.

Під час обшуків за адресою проживання ворожого агента правоохоронці виявили:

  • комп’ютерну техніку і засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності;
  • зброю та боєприпаси.

Окрім того, слідчі органів безпеки повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

  • ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
  • ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

СБУ повідомила про підозру в зраді Юрію Дудкіну, який виступав в якості політичного експерта на телеканалах.

У Києві СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра інформації терористичної організації “ДНР” у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також створенні терористичної організації.

Українські Національні Новини

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