СБУ задержала агента, который работал на "спецслужбу" террористической организации "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента, который работал на “спецслужбу” террористической организации “ДНР”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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“Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента так называемой „МГБ ДНР“, которая позиционирует себя как „спецслужба“ террористов. Злоумышленник собирал разведывательную информацию об украинских воинских подразделениях, дислоцированных на территории региона”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по предварительной версии следствия, житель временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области был завербован главарями незаконных вооруженных формирований. По заданию представителей так называемой “МГБ ДНР” был направлен в Днепропетровскую область для сбора разведывательной информации. Злоумышленника, прежде всего, интересовали сведения о личном составе и военной техники подразделений Вооруженных Сил Украины.
“Для получения разведданных, „кураторы“ отработали информатору закрытые каналы связи, в том числе для отправки электронных сообщений”, — отмечается в сообщении.
Так, для перемещения по территории региона и ведения наружного наблюдения злоумышленник использовал собственный автотранспорт.
Во время обысков по адресу проживания вражеского агента правоохранители обнаружили:
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- компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности;
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- оружие и боеприпасы.
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Кроме того, следователи органов безопасности сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:
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- ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
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- ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
Дополнение
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В Киеве СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра информации террористической организации “ДНР” в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создании террористической организации.