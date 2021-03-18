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СБУ задержала агента, который работал на "спецслужбу" террористической организации "ДНР"

СБУ задержала агента, который работал на "спецслужбу" террористической организации "ДНР"

Киев  •  УНН

 • 12612 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента, который работал на “спецслужбу” террористической организации “ДНР”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

“Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента так называемой „МГБ ДНР“, которая позиционирует себя как „спецслужба“ террористов. Злоумышленник собирал разведывательную информацию об украинских воинских подразделениях, дислоцированных на территории региона”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по предварительной версии следствия, житель временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области был завербован главарями незаконных вооруженных формирований. По заданию представителей так называемой “МГБ ДНР” был направлен в Днепропетровскую область для сбора разведывательной информации. Злоумышленника, прежде всего, интересовали сведения о личном составе и военной техники подразделений Вооруженных Сил Украины.

“Для получения разведданных, „кураторы“ отработали информатору закрытые каналы связи, в том числе для отправки электронных сообщений”, — отмечается в сообщении.

Так, для перемещения по территории региона и ведения наружного наблюдения злоумышленник использовал собственный автотранспорт.

Во время обысков по адресу проживания вражеского агента правоохранители обнаружили:

  • компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности;
  • оружие и боеприпасы.

Кроме того, следователи органов безопасности сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

  • ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
  • ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

СБУ сообщила о подозрении в измене Юрию Дудкину, выступавшему в качестве политического эксперта на телеканалах.

В Киеве СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра информации террористической организации “ДНР” в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создании террористической организации.

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