Загострення на Донбасі: Зеленський звернувся до лідерів "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Закликаю усіх лідерів "нормандської четвірки" та партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню. Таку заяву зробив Президент України Володимир Зеленський після загострення ситуації на Донбасі у результаті якого загинуло четверо українськиї військових, передає УНН.
Цитата
"Ціна війни – життя наших людей. Мужніх і нескорених. Сьогодні ми знову втратили чотирьох захисників України. Щирі співчуття. Закликаю усіх лідерів #N4 та партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню", - написав Зеленський.
Додамо
Голова ВР Дмитро Разумков відреагував на загострення на Донбасі у результаті якого загинуло четверо осіб і заявив, що на найближчому засіданні Парламент обов’язково відреагує та дасть оцінку таким підступним діям ворога.
Раніше
Українська делегація у Тристоронній контактній групі збірається на екстрену внутрішню нараду після повідомлення про обстріл бойовикамі біля населеного пункту Шуми, внаслідок якого загинуло четверо українських бійців.
Контекст
Бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС.
Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.