Разумков про загострення на Донбасі: на найближчому засіданні Рада дасть оцінку діям ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На найближчому засіданні Парламент обов’язково відреагує та дасть оцінку таким підступним діям ворога. Так Голова ВР Дмитро Разумков відреагував на загострення на Донбасі у результаті якого загинуло четверо осіб, передає УНН із посиланням на пресслужбу ВР.
Деталі
Як повідомили у пресслужбі, Голова Верховної Ради висловив співчуття через загибель військовослужбовців на сході України.
"Сьогодні на фронті загинули чотири наші військовослужбовці. Глибокі співчуття родинам та близьким загиблих! Це велика втрата для всіх нас", - зазначив Разумков.
Він також додав, що "це не перше порушення перемир'я за останній час, внаслідок якого гинуть наші громадяни".
Цитата
"На найближчому засіданні Парламент обов’язково відреагує та дасть оцінку таким підступним діям ворога", - резюмував Разумков.
Додамо
Українська делегація у Тристоронній контактній групі збірається на екстрену внутрішню нараду після повідомлення про обстріл бойовикамі біля населеного пункту Шуми, внаслідок якого загинуло четверо українських бійців.
Контекст
Бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС.
Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.