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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39128 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 56835 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106471 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142339 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194278 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192828 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278613 просмотра

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Разумков об обострении на Донбассе: на ближайшем заседании Рада даст оценку действиям врага

Разумков об обострении на Донбассе: на ближайшем заседании Рада даст оценку действиям врага

Киев  •  УНН

 • 15077 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. На ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага. Так Председатель ВР Дмитрий Разумков отреагировал на обострение на Донбассе в результате которого погибли четыре человека, передает УНН со ссылкой на пресс служба ВР.

Детали

Как сообщили в пресс-службе, Председатель Верховной Рады выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих на востоке Украины.

"Сегодня на фронте погибли четыре наши военнослужащие. Глубокие соболезнования семьям и близким погибших! Это большая потеря для всех нас", - отметил Разумков.

Он также добавил, что "это не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут наши граждане".

Цитата

"На ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага", - резюмировал Разумков.

Добавим

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание после сообщения об обстреле бойовиками у населенного пункта Шумы, в результате которого погибли четыре украинских бойца.

Контекст

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС.

Вследствие вражеских обстрелов погибли четыре украинских военных, еще двое получили ранения.

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