Вбивство військових біля Шумів: українська делегація в ТКГ зібралась на екстрену нараду

Цитата

“Сьогодні, 26 березня близько 14.00 на напрямку Шуми в результаті обстрілу противником наших позицій загинуло четверо та поранено двоє військовослужбовець ЗСУ. Дані уточнюються. Наразі Українська делегація збірається на екстрену внутрішню нараду”, — повідомили в пресслужбі.

Деталі

Зазначається, що конкретні рішення та офіційна позиція делегації очікується орієнтовно за дві години.

Контекст

Бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.