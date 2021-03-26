Вбивство військових біля Шумів: українська делегація в ТКГ зібралась на екстрену нараду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Українська делегація у Тристоронній контактній групі збирається на екстрену внутрішню нараду після повідомлення про обстріл бойовиками біля населеного пункту Шуми, внаслідок якого загинуло четверо українських бійців. Про це інформує пресслужба української делегації в ТКГ, передає УНН.
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“Сьогодні, 26 березня близько 14.00 на напрямку Шуми в результаті обстрілу противником наших позицій загинуло четверо та поранено двоє військовослужбовець ЗСУ. Дані уточнюються. Наразі Українська делегація збірається на екстрену внутрішню нараду”, — повідомили в пресслужбі.
Деталі
Зазначається, що конкретні рішення та офіційна позиція делегації очікується орієнтовно за дві години.
Контекст
Бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС.
Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.