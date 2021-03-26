Загострення на Донбасі: у бою під Шумами загинули четверо військових, двох поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення, передає УНН з посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
Цитата:
“Сьогодні, 26 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ“. У результаті обстрілу, чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними пресцентру, пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу, їх доправлено до лікувального закладу.
"На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь", - вказали у пресцентрі.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Що було раніше
24 березня позиції українських захисників поруч населеного пункту Шуми окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.