Меркель і Макрон закликали провести переговори в “нормандському форматі”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Канцлер Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон провели сьогодні спільну відеоконференцію з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це інформують в прес-службі уряду Німеччини, пише УНН.
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Під час тристоронньої відеозустрічі канцлер Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон разом з главою РФ обговорили врегулювання конфлікту на сході України, де Володимир Путін звинуватив Україну у провокаціях. Канцлер та президент Франції закликали провести переговори в “нормандському форматі” для реалізації Мінських домовленостей.
Нагадаємо
Російська сторона звинуватила Україну у провокаціях та ескалації збройного протистояння у зоні ООС та у відмові від “виконання узгоджених в липні 2020 року в Контактної групи “Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню”.