Меркель і Макрон закликали провести переговори в “нормандському форматі”

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Під час тристоронньої відеозустрічі канцлер Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон разом з главою РФ обговорили врегулювання конфлікту на сході України, де Володимир Путін звинуватив Україну у провокаціях. Канцлер та президент Франції закликали провести переговори в “нормандському форматі” для реалізації Мінських домовленостей.

Нагадаємо

Російська сторона звинуватила Україну у провокаціях та ескалації збройного протистояння у зоні ООС та у відмові від “виконання узгоджених в липні 2020 року в Контактної групи “Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню”.