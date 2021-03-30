Путін поспілкувався з Макроном та Меркель і звинуватив Україну в ескалації збройного конфлікту на Донбасу

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“В ході докладного обміну думками щодо ситуації на Україні підтверджено безальтернативність мінського „Комплексу заходів“ 2015 роки як основи врегулювання внутрішнього конфлікту в цій країні”, — пишуть на сайті президента РФ.

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Путін “підкреслив важливість” виконання київською владою всіх досягнутих на найвищому рівні домовленостей, перш за все по налагодженню прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і врегулювання правових аспектів особливого статусу Донбасу.

Російська сторона звинуватила Україну у провокаціях та ескалації збройного протистояння у зоні ООС та у відмові від "виконання узгоджених в липні 2020 року в Контактної групи “Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню”.

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Нагадаємо



Російські бойовики обстріляли українських військових поблизу населеного пункту Шуми Донецької області, загинув підполковник Сергій Коваль. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту.