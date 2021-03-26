Загострення на Донбасі: одним із вбитих військових був підполковник ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Одним із військових, що загинув внаслідок обстрілу бойовиків поблизу населеного пункту Шуми Донецької області, став підполковник Сергій Коваль. Про це повідомила військова частина А2641 у Facebook, передає УНН.
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“Кадровий офіцер, випускник Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту, Сергій Васильович усе своє професійне життя присвятив Збройним силам України. Пройшов складний шлях від командира взводу розмінування до командира загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв. Мав досвід участі у миротворчих операціях. З початку російсько-української війни — учасник АТО/ООС. Неодноразово нагороджувався відомчими відзнаками та нагородами”, — мовиться в повідомленні.
Доповнення
Начальник Генерального штабу України Руслан Хомчак негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи.
Сьогодні повідомлялося, що українська делегація у Тристоронній контактній групі збирається на екстрену внутрішню нараду після повідомлення про обстріл бойовиками біля населеного пункту Шуми, внаслідок якого загинуло четверо українських бійців.
Зеленський звернувся до лідерів “нормандської четвірки” із закликом зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню.
Контекст
Бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС.
Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.