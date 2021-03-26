Загострення на фронті: начальник Генштабу негайно вилетів на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Начальник Генерального штабу України Руслан Хомчак негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи. Відповідне доручення дав Президент України Володимир Зеленський і повідомив про це у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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“Сьогодні на Донбасі загинуло четверо українських військовослужбовців. Я висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих. За моїм дорученням начальник Генерального штабу України негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи”, — написав Зеленський.
Деталі
За його словами, представникам України у Тристоронній контактній групі доручено ініціювати невідкладне проведення позачергового засідання безпекової підгрупи, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів Нормандського формату.
“Найближчим часом я проведу розмови з усіма лідерами “Нормандської четвірки”, — зазначив Зеленський.
Додамо
Голова ВР Дмитро Разумков відреагував на загострення на Донбасі у результаті якого загинуло четверо осіб і заявив, що на найближчому засіданні Парламент обов’язково відреагує та дасть оцінку таким підступним діям ворога.
Раніше
Українська делегація у Тристоронній контактній групі збірається на екстрену внутрішню нараду після повідомлення про обстріл бойовикамі біля населеного пункту Шуми, внаслідок якого загинуло четверо українських бійців.
Контекст
Бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС.
Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.