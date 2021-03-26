Обострение на фронте: начальник Генштаба немедленно вылетел на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела. Соответствующее поручение дал Президент Украины Владимир Зеленский и сообщил об этом в своем Telegram-канале, передает УНН.
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"Сегодня на Донбассе погибли четыре украинских военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела", - написал Зеленский.
Детали
По его словам, представителям Украины в Трехсторонний контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания безопасности подгруппы, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата.
"В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами "Нормандской четверки", - отметил Зеленский.
Добавим
Председатель ВР Дмитрий Разумков отреагировал на обострение на Донбассе в результате которого погибли четыре человека и заявил, что на ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага.
Ранее
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание после сообщения об обстреле бойовиками у населенного пункта Шумы, в результате которого погибли четыре украинских бойца.
Контекст
Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС.
Вследствие вражеских обстрелов погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.