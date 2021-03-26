Обострение на Донбассе: одним из убитых военных был подполковник ВСУ

Цитата

“Кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института, Сергей Васильевич всю свою профессиональную жизнь посвятил Вооруженным силам Украины. Прошел сложный путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств. Имел опыт участия в миротворческих операциях. С начала российско-украинской войны — участник АТО/ООС. Неоднократно награждался ведомственными наградами и наградами”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела.

Сегодня сообщалось, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание после сообщения об обстреле боевиками возле населенного пункта Шумы, в результате которого погибли четыре украинских бойца.

Зеленский обратился к лидерам “нормандской четверки” с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Контекст

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС.

Вследствие вражеских обстрелов погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.