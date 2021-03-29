Кремль: планів щодо розмови Путіна та Зеленського немає, але її швидко можна організувати

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“Поки немає в планах розмови із Зеленським. Але за необхідності це може бути дуже швидко організовано”, — сказав представник Кремля.

Контекст

У першій половині березні Кремль повідомив, що не отримував новий план врегулювання на Донбасі, про створення якого раніше заявили в Україні, повідомив Пєсков.

Говорячи про можливі двосторонні контакти лідерів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського, представник Кремля тоді заявив, що Москва поки не отримувала пропозицій про організацію таких зустрічей. “Як і немає ось цього якогось дискретного нового плану, який „на столі лежить“, — сказав він. — Тут ми не зовсім зрозуміли, тому що у нас нічого не столі не лежить, ніякого плану ми не бачили”.

9 березня Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність окремо зустрітися з кожним із лідерів “нормандської четвірки” (Україна, РФ, Франція і ФРН) в разі скасування саміту.

На наступний день, 10 березня, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович написав в Facebook, що план по врегулюванню на Донбасі, розроблений Німеччиною і Францією, буде представлений до кінця березня.