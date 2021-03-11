Кремль заявив, що не отримував план дій по Донбасу про який повідомили раніше

Деталі

“Будь-яке підвищення напруженості в такому гарячому місці потенційно (загрожує) різними провокаціями. З огляду на агресивну позицію українських збройних сил, звичайно, ми відчуваємо занепокоєння в зв’язку з цим”, — вирішив заявити представник Кремля.

Пєсков підкреслив, що Міністерство оборони РФ і російські спеціальні служби мають можливість уважно відстежувати ситуацію поблизу кордонів. Він зазначив, що адміністрація президента не може детально відстежувати ситуацію. “Але тим не менше ми отримуємо інформацію, що на лінії зіткнення за останній місяць істотно підвищилася напруженість”, — уточнив він.

Прес-секретар президента РФ додав, що в даному випадку велика відповідальність нібито лягає на ЗМІ, і згадав про випадки публікації нібито невірних по суті повідомлень, які згодом “спростовувалися людьми з Донбасу”. “Тут потрібно бути дуже акуратними і десять раз інформацію перевіряти ще раз, враховуючи крайню напруженість на лінії зіткнення”, — пояснив він.

Про план врегулювання на Донбасі і контакти з Зеленським

Кремль не отримував новий план врегулювання на Донбасі, про створення якого раніше заявили в Україні, повідомив Пєсков.

Говорячи про можливі двосторонні контакти лідерів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського, представник Кремля зауважив, що Москва поки не отримувала пропозицій про організацію таких зустрічей. “Як і немає ось цього якогось дискретного нового плану, який „на столі лежить“, — сказав він. — Тут ми не зовсім зрозуміли, тому що у нас нічого не столі не лежить, ніякого плану ми не бачили”.

Напередодні

9 березня Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність окремо зустрітися з кожним із лідерів “нормандської четвірки” (Україна, РФ, Франція і ФРН) в разі скасування саміту.

На наступний день, 10 березня, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович написав в Facebook, що план по врегулюванню на Донбасі, розроблений Німеччиною і Францією, буде представлений до кінця березня.