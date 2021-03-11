Кремль заявил, что не получал план действий по Донбассу о котором сообщили ранее

Детали

“Любое повышение напряженности в таком горячем месте потенциально (чревато) различными провокациями. Учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность в этой связи”, — решил заявить представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Министерство обороны РФ и российские специальные службы имеют возможность внимательно отслеживать ситуацию вблизи границ. Он отметил, что администрация президента не может детально отслеживать ситуацию. “Но тем не менее мы получаем информацию, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность”, — уточнил он.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в данном случае большая ответственность якобы ложится на СМИ, и упомянул о случаях публикации будто бы неверных по сути сообщений, которые впоследствии “опровергались людьми из Донбасса”. “Здесь нужно быть очень аккуратными и десять раз информацию перепроверять, учитывая крайнюю напряженность на линии соприкосновения”, — пояснил он.

О плане урегулирования на Донбассе и контактах с Зеленским

Кремль не получал новый план урегулирования в Донбассе, о создании которого ранее заявили в Украине, сообщил Песков.

Говоря о возможных двусторонних контактах лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, представитель Кремля заметил, что Москва пока не получала предложений об организации таких встреч. “Как и нет вот этого некоего дискретного нового плана, который „на столе лежит“, — сказал он. — Здесь мы не совсем поняли, потому что у нас ничего не столе не лежит, никакого плана мы не видели”.

Накануне

9 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности отдельно встретиться с каждым из лидеров “нормандской четверки” (Украина, РФ, Франция и ФРГ) в случае отмены саммита.

На следующий день, 10 марта, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович написал в Facebook, что план по урегулированию на Донбассе, разработанный Германией и Францией, будет представлен до конца марта.