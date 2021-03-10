План дій по Донбасу від Німеччини і Франції буде представлений до кінця березня - Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. План по врегулюванню на Донбасі, розроблений Німеччиною і Францією, буде представлений до кінця березня. Про це написав у Facebook спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович, передає УНН.
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Так, зі слів Арестовича, Кремль має вузький коридор рішень, і на сьогодні їх три.
"Кремль приймає ініціативу Франції і Німеччини по реалізації кластерів мирного процесу (відносно нова ініціатива, запропонована в рамках Нормандського формату, подробиці якої поки не розголошуються, повинна бути офіційно запропонована сторонами до кінця березня); не приймає і переходить до провокування активної фази конфлікту", - написав спікер.
Деталі
Третій озвучений ним варіант виглядає наступним чином: Кремль "зберігає войовничу риторику, лякає наступом, але залишається в рамках Нормандського і Мінського форматів, тривають переговори".
В цілому за словами спікера, на сьогодні в рамках переговорів у ТКГ Москва "домовлятися не хоче - хоче тиснути і отримувати".
"Проблема Кремля в тому, що в засобах тиску він обмежений - на нього самого тиснуть, ЄС і США, тисне Україна - можливістю проведення військової операції (принаймні, Кремль так це собі уявляє)", - додав він.
Що було раніше
Так, 1 листопада глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна готує свій "План дій" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Пізніше в листопаді, за результатами робочої зустрічі політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки" Німеччина і Франція підтримали Україну щодо єдиного Плану дій по Донбасу.