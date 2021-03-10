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План действий по Донбассу от Германии и Франции будет представлен до конца марта - Арестович

Киев  •  УНН

 • 14719 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. План по урегулированию на Донбассе, разработанный Германией и Францией, будет представлен до конца марта. Об этом написал в Facebook спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович, передает УНН.

Цитата:

Так, по словам Арестовича, Кремль имеет узкий коридор решений, и на сегодня их три.

"Кремль принимает инициативу Франции и Германии по реализации кластеров мирного процесса (относительно новая инициатива, предложенная в рамках Нормандского формата, подробности которой пока не разглашаются, должна быть официально предложена сторонами до конца марта), не принимает и переходит к провокации активной фазы конфликта", - написал спикер.

Детали

Третий озвученный им вариант выглядит следующим образом: Кремль "сохраняет воинственную риторику, пугает наступлением, но остается в рамках Нормандского и Минского форматов, продолжаются переговоры".

В целом по словам спикера, сегодня в рамках переговоров в ТКГ Москва "договариваться не хочет - хочет давить и получать".

"Проблема Кремля в том, что в средствах давления он ограничен - на него самого давят, ЕС и США, давит Украина - возможностью проведения военной операции (по крайней мере, Кремль так это себе представляет)", - добавил он.

Что было раньше

Так, 1 ноября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина готовит свой "План действий" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Позже в ноябре, по результатам рабочей встречи политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" Германия и Франция поддержали Украину относительно единого Плана действий по Донбассу.

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