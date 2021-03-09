Зеленський каже, "нормандську" зустріч готують. Якщо її не буде, хоче зустрітися з лідерами "четвірки" окремо
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку, якщо "нормандська" зустріч не відбудеться, то він знайде інший формат переговорів з кожною зі сторін. Про це він сказав під час Всеукраїнського форуму “Україна 30. Культура, медіа, туризм”, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Готується "нормандська" зустріч. Вона повинна бути... Не буде зустрічі в Нормандському форматі — я знайду формат, коли зустрінусь з кожним лідером "нормандської четвірки"... Я зустрінуся з кожним з них окремо. Відтермінувати постійно вирішення цього питання не вийде”, — розповів Зеленський.
Контекст
Останній саміт глав держав та урядів країн “нормандської четвірки” — Франції, Німеччини, Росії та України - відбувся 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці. За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких, зокрема, імплементація так званої “формули Штайнмайєра” в українське законодавство.
Однак, після понад року, більшість домовленостей залишається не виконаною.
Зазначимо, що минулого місяця в Офісі Президента України повідомили, що ставлять за мету проведення зустрічі лідерів країн Нормандського формату вже цього року.
У МЗС заявили нещодавно, що переконані: для того, щоб зрушити питання щодо Донбасу з місця, потрібен саміт "нормандської четвірки".
Водночас прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що терміни проведення нового саміту лідерів в Нормандському форматі можна обговорювати “тільки після реалізації домовленостей попередньої зустрічі”, маючи на увазі зустріч глав країн “нормандської четвірки” 9 грудня 2019 року в Парижі.