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Зеленський каже, "нормандську" зустріч готують. Якщо її не буде, хоче зустрітися з лідерами "четвірки" окремо

Зеленський каже, "нормандську" зустріч готують. Якщо її не буде, хоче зустрітися з лідерами "четвірки" окремо

Київ • УНН

 • 17315 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку, якщо "нормандська" зустріч не відбудеться, то він знайде інший формат переговорів з кожною зі сторін. Про це він сказав під час Всеукраїнського форуму “Україна 30. Культура, медіа, туризм”, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Готується "нормандська" зустріч. Вона повинна бути... Не буде зустрічі в Нормандському форматі — я знайду формат, коли зустрінусь з кожним лідером "нормандської четвірки"... Я зустрінуся з кожним з них окремо. Відтермінувати постійно вирішення цього питання не вийде”, — розповів Зеленський.

Контекст

Останній саміт глав держав та урядів країн “нормандської четвірки” — Франції, Німеччини, Росії та України - відбувся 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці. За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких, зокрема, імплементація так званої “формули Штайнмайєра” в українське законодавство.

Однак, після понад року, більшість домовленостей залишається не виконаною.

Зазначимо, що минулого місяця в Офісі Президента України повідомили, що ставлять за мету проведення зустрічі лідерів країн Нормандського формату вже цього року.

У МЗС заявили нещодавно, що переконані: для того, щоб зрушити питання щодо Донбасу з місця, потрібен саміт "нормандської четвірки".

Водночас прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що терміни проведення нового саміту лідерів в Нормандському форматі можна обговорювати “тільки після реалізації домовленостей попередньої зустрічі”, маючи на увазі зустріч глав країн “нормандської четвірки” 9 грудня 2019 року в Парижі.

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