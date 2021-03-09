Зеленский говорит, "нормандскую" встречу готовят. Если ее не будет, хочет встретиться с лидерами "четверки" отдельно
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если "нормандская" встреча не состоится, то он найдет другой формат переговоров с каждой из сторон. Об этом он сказал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм", передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Готовится нормандская встреча. Она должна быть... Не будет встречи в Нормандском формате - я найду формат, когда встречусь с каждым лидером "нормандской четверки"... Я встречусь с каждым из них в отдельности. Отсрочить постоянно решения этого вопроса не получится", - рассказал Зеленский.
Контекст
Последний саммит глав государств и правительств стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, России и Украины - состоялся 9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце. По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых, в частности, имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.
Однако, после более года, большинство договоренностей остается невыполненным.
Отметим, что в прошлом месяце в Офисе Президента Украины сообщили, что ставят целью проведение встречи лидеров стран Нормандского формата в этом году.
В МИД заявили недавно, что убеждены: для того, чтобы сдвинуть вопросы по Донбассу с места, нужен саммит "нормандской четверки".
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения нового саммита лидеров в Нормандском формате можно обсуждать "только после реализации договоренностей предыдущей встречи", имея в виду встречу глав стран "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года в Париже.