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У Кремлі назвали умову для наступної зустрічі у "нормандському форматі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Терміни проведення нового саміту лідерів в нормандському форматі (Україна, Франція, ФРН, РФ) можна обговорювати “тільки після реалізації домовленостей попередньої зустрічі”. Про це в середу заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

У Кремлі назвали умову для наступної зустрічі у "нормандському форматі"

“Перед тим як говорити про терміни, потрібно все-таки якось інвентаризувати реалізацію тих домовленостей, які (на саміті) в Парижі (в грудні 2019 року) були досягнуті. І в цьому плані, ви знаєте, що похвалитися сильно нічим”, — сказав представник Кремля.

Відповідаючи на питання, чи піднімалася українська тематика в телефонній розмові у вівторок президента РФ Володимира Путіна з президентом Франції Емманюелем Макроном, Пєсков підкреслив, що “ця тема предметно обговорювалася”.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови з Володимиром Путіним обговорили питання врегулювання конфлікту на Донбасі і переговори в Нормандські форматі. Відзначається, що “при обміні думками” з питань врегулювання конфлікту на Донбасі “висловлена зацікавленість в активізації зусиль з метою реалізації ключових положень Мінських угод 2015 року, а також рішень, прийнятих на „нормандської саміті“ 9 грудня 2019 року в Парижі”.

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