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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Кремле назвали условие для следующей встречи в "нормандском формате"

Киев • УНН

 • 35325 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате (Украина, Франция, ФРГ, РФ) можно обсуждать “только после реализации договоренностей предыдущей встречи”. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

В Кремле назвали условие для следующей встречи в "нормандском формате"

“Перед тем как говорить о сроках, нужно все-таки как-то инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые (на саммите) в Париже (в декабре 2019 года) были достигнуты. И в этом плане, вы знаете, что похвастаться сильно нечем”, — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, поднималась ли украинская тематика в телефонном разговоре во вторник президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Песков подчеркнул, что “эта тема предметно обсуждалась”.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным обсудили вопрос урегулирования конфликта на Донбассе и переговоры в Нормандском формате. Отмечается, что “при обмене мнениями” по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе “высказана заинтересованность в активизации усилий в целях реализации ключевых положений Минских соглашений 2015 года, а также решений, принятых на „Нормандском саммите“ 9 декабря 2019 года в Париже”.

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