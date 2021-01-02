В ОП розповіли, коли планують "нормандський" саміт і яке питання стане основним

“У 2021 році ставимо за мету проведення наступного саміту в Нормандському форматі. Його стратегічним завданням буде обговорення ключового питання встановлення миру на Донбасі на українських умовах. Тут і надалі розраховуємо на підтримку наших партнерів по Нормандському формату — Німеччини та Франції”, - зазначив Жовква.

Також серед планів є збереження триваючого перемир’я на Донбасі, активізація роботи Тристоронньої контактної групи, подальший обмін утримуваними особами, функціонування наявних КПВВ та повноцінне відкриття нових, розведення сил і засобів на нових узгоджених ділянках, реалізація оновленого плану розмінування, забезпечення доступу МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб, безперешкодний доступ СММ ОБСЄ на окуповані території.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці відбувся саміт глав держав та урядів країн "нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, Росії та України. За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких, зокрема, імплементація так званої "формули Штайнмайєра" в українське законодавство.

Додамо, що УНН підсумовував рік після саміту в Парижі.