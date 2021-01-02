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В ОП рассказали, когда планируют "нормандский" саммит и какой вопрос станет основным

Киев • УНН

 • 21261 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Офисе Президента Украины ставят целью проведение встречи лидеров стран Нормандского формата в этом году. Основным вопросом для рассмотрения станет установление мира на Донбассе на "украинских условиях". Об этом в материале для "Зеркала недели" сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Украины Игорь Жовква, информирует УНН.

В ОП рассказали, когда планируют "нормандский" саммит и какой вопрос станет основным

"В 2021 году ставим целью проведение следующего саммита в Нормандском формате. Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира на Донбассе на украинских условиях. Здесь и далее рассчитываем на поддержку наших партнеров по Нормандскому формату - Германии и Франции", - отметил Жовква.

Также среди планов есть сохранение продолжающегося перемирия на Донбассе, активизация работы Трехсторонней контактной группы, дальнейший обмен удерживаемыми лицами, функционирование имеющихся КПВВ и полноценное открытие новых, разведение сил и средств на новых согласованных участках, реализация обновленного плана разминирования, обеспечение доступа МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ на оккупированные территории.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце состоялся саммит глав государств и правительств стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, России и Украины. По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых, в частности, имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Добавим, что УНН подводил итоги года после саммита в Париже.

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