Україна звернулась до ОБСЄ через вкид РФ про загибель дитини на Донбасі

Цитата:

“Вчора Українська сторона СЦКК (УС СЦКК) надіслала СММ ОБСЄ в Україні ноту щодо намірів окупаційної адміністрації фальсифікувати події в н.п. Олександрівське Донецької області України”, — заявили в делегації.

Деталі

За даними пресслужби, в документі зокрема, зазначається, що останнім часом в інформаційному просторі ОРДЛО і Російської Федерації “активно поширюється інформація про загибель 02.04.2021 п’ятирічної дитини і жінки похилого віку в приватному домоволодінні, що знаходиться в селищі Олександрівське, нібито внаслідок детонації вибухового пристрою, скинутого безпілотним літальним апаратом Збройних Сил України”.

Українська сторона зазначає, що росіяни будь-яких доказів щодо причетності до події української сторони надано не було.

“З огляду на значну віддаленість н.п. Олександрівське від лінії зіткнення сторін, що ставить під сумнів можливість використання на такій відстані БПЛА, а також беручи до уваги безпідставність звинувачення, українська сторона категорично заперечує свою причетність до того, що трапилося”, — йдеться в документі.

Зазначається, що підрозділи ЗС України суворо дотримуються Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, в тому числі і заборони на використання будь-яких видів літальних апаратів.

“З огляду на вищевикладене, УС СЦКК звертається до місії з проханням ретельно перевірити викладену вище інформацію з метою встановлення істини та поінформувати про результати УС СЦКК”, — заявили у делагації.

Довідково

Населений пункт (селище) Олександрівське, Єнакіївської міської ради Донецької області, розташований на тимчасово непідконтрольній уряду України території. Відстань зазначеного населеного пункту від лінії зіткнення сторін становить близько 15 км.

Доповнення

Як вказали у МЗС України, нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною та наймасштабнішою за останні роки. Голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що яку б дезінформацію не поширювала Росія, Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним шляхам врегулювання, адже мир та життя людей є фундаментальною цінністю для України.