Нинішня ескалація з боку Росії є наймасштабнішою за останні роки – МЗС

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“Україна та партнери нашої держави констатують системне загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню. Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною та наймасштабнішою за останні роки”, — сказав Кулеба.

За його словами, своїми діями Російська Федерація завела ситуацію у глухий кут, вихід з якого лише один — дипломатія.

“Москва має припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою відданість політико-дипломатичному врегулюванню та режиму припинення вогню. Україна разом з Німеччиною та Францією як посередниками у Нормандському форматі роблять все можливе, аби спонукати Росію до конструктивного переговорного процесу. Інші наші партнери, зокрема США, Канада, Велика Британія, НАТО, також виступають за продовження Росією переговорів”, — зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що яку б дезінформацію не поширювала Росія, Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним шляхам врегулювання, адже мир та життя людей є фундаментальною цінністю для України.

Доповнення

За даними розвідки, Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій проти України.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія здійснює поступове нарощення військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що у сукупності з наявними розгорнутими силами та засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

Також Хомчак заявив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення Операції об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.

Кремль прокоментував переміщення військ біля кордону України заявивши, що це не повинно нікого турбувати.